Лед в Гренландии за 10 лет стал таять в четыре раза быстрее

Ледовый щит Гренландии тает быстрее, чем считалось: так, за десять лет с 2003 года скорость его таяния увеличилась в четыре раза. Всего в 2002–2016 годах Гренландия теряла в среднем по 280 миллиардов тонн льда в год, подсчитала международная группа ученых. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, передает N+1.
Гренландский ледовый щит покрывает практически весь остров и простирается на 1,7 миллиона квадратных километров. Он содержит почти 3 миллиона кубических километров льда: если бы весь этот лед растаял, уровень океана поднялся бы более чем на семь метров.
Глобальное изменение климата приводит к усилению таяния гренландского льда, и, поскольку это приведет к росту уровня Мирового океана, ученые пытаются оценить темпы этого таяния и факторы, которые его усиливают. С 2002 года за состоянием ледового щита Гренландии наблюдает американо-германская миссия GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment), представляющая собой два космических аппарата, которые, в частности, отслеживают потери льда на острове. Ученые проанализировали данные GRACE за этот период и сопоставили их с данными сети наземных наблюдений.
Авторы статьи выяснили, что ледовый щит острова тает быстрее из-за ускоряющегося потепления в атмосфере, причем большая часть потерь льда приходится на юго-запад Гренландии, где почти нет крупных ледников, как на юго-востоке и северо-западе острова, которые выносили бы массу льда в океан, образуя айсберги.
Скорее всего, эта потеря льда происходит из-за рек, которые уносят талую воду — авторы статьи считают, что в дальнейшем именно эта часть Гренландии может оказаться более значимым «поставщиком» воды и фактором роста уровня Мирового океана.
Всего с 2002 по 2016 годы Гренландия теряла в среднем по 280 миллиардов тонн льда в год, что эквивалентно 0,76 миллиметра роста уровня океана в год. Но эта потеря льда была неравномерной: в 2003-2013 годах таяние льдов ускорилось почти в четыре раза, с 102 до 393 миллиардов тонн льда в год, после чего резко остановилось примерно на полтора года: чистые потери льда в этот период не превысили 75 миллиардов тонн.
Авторы связывают это с Североатлантическим колебанием (North Atlantic Oscillation), естественным феноменом перераспределения атмосферных масс между Арктикой и субтропической Атлантикой, который, в частности, приносит в западную часть Гренландии теплый воздух и безоблачную погоду (что влияет на таяние снега и льда и на снегопады).
В сочетании с ростом температуры, вызванным глобальным изменением климата, таяние льдов под влиянием отрицательной фазы Североатлантического колебания существенно усилилось, считают ученые, а резкая пауза совпала с изменением фазы колебания.
«Через пару десятилетий глобальное потепление будет приводить к уровням таяния снега и льда 2012 года и без помощи Североатлантического колебания», — отмечают ученые.
Авторы исследования отмечают, что необходимо более тщательное наблюдение за юго-западной частью острова, где сейчас недостаточно плотная сеть GPS-датчиков, отслеживающих состояние льда.
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