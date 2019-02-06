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Во времена викингов Гренландия действительно была «зеленым островом»

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Во времена викингов Гренландия действительно была «зеленым островом»

Окаменелые останки комаров с дна древнего озера помогли историкам доказать, что Гренландия была достаточно теплым островом во времена викингов, чьи берега почти никогда не покрывались льдами и снегом. Их выводы были представлены в журнале Geology.

«Многие наши коллеги считали, что викинги поселились в Гренландии во время необычно теплого периода, но до нас это никому не удавалось однозначно подтвердить. Более того, недавние исследования показывали, что все могло быть ровно наоборот. Поэтому „зеленый остров“ опять стал для нас большой климатической загадкой», — рассказывает Ярроу Эксфорд из Северо-Западного университета в Эванстоне (США).

Если верить сагам викингов, первооткрывателями Нового Света и Америки были не Христофор Колумб и его команда, а норвежские мореплаватели под водительством Эрика Рыжего и его сыновей, которые были изгнаны из Норвегии в конце 10 века. После долгих плаваний, Гренландия стала их новой родиной приблизительно в 986 году.

Сам факт присутствия викингов на Гренландии и в «Винланде» — на острове Ньюфаундленд и полуострове Лабрадор — сегодня не вызывает сомнения ученых благодаря множеству археологических находок и радиоуглеродных датировок. Споры вызывают два других момента — почему Эрик Рыжий назвал Гренландию «зеленым островом» и то, почему викинги сначала колонизировали, а затем покинули новые земли.

Многие историки и обыватели склонны объяснять и то и другое одной простой вещью — в 10-13 веках на Земле царил так называемый средневековый климатический оптимум, когда температуры на планете предположительно были примерно столь же высокими, как сегодня. В 14 веке начался так называемый «малый ледниковый период», вызвавший «Великий голод» в Европе и, как считают сторонники этой идеи, уничтоживший викингов на Гренландии и в Северной Америке.

Эксфорд и его коллеги доказали, что это так, изучая отложения, сформировавшиеся на дне озера, расположенного рядом с городом Нарсак на юго-западе Гренландии, где в далеком прошлом находилась резиденция Эрика Рыжего и первое поселение викингов на острове.

Этот водоем, как отмечают ученые, существовал на территории «зеленой земли» на протяжении как минимум трех тысяч лет. За это время на его дне постепенно накапливались пыльца, тельца насекомых, фрагменты растительности и другие органические останки, содержащие в себе «намеки» на климат и экологию Арктики в ее далеком прошлом.

К примеру, доли изотопов определенных элементов, кислорода, азота и углерода, содержащиеся в останках животных и растений, напрямую зависят от того, какой климат господствовал в то время в той точке, где они жили. В частности, чем больше доля «тяжелого» кислорода-18, тем выше были температуры, в которых жили растения или животные.

Руководствуясь этой идеей, Эксфорд и его коллеги проанализировали изотопный состав останков комаров-звонцов и других насекомых, запечатанных в тех слоях ила на дне озера, которые сформировались в промежутке между 900 и 1400 годами нашей эры.

Эти замеры показали, что доля кислорода-18 в их теле была заметно выше, чем в более древних органических останках, сохранившихся в нижних слоях отложений. В среднем, в то время температуры были на 1,5 градуса выше, чем в ранние Средние века, и примерно равными тем, которые наблюдаются на Гренландии сегодня.

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Эта эпоха закончилась в конце 14 века, когда климат стал резко нестабильным и остров начал покрываться льдом. Что интересно, данный необычно теплый период был исключительно местным феноменом, не связанным со средневековым оптимумом и прочими долгосрочными колебаниями климата, порожденными сдвигами течений и потоков воздуха над северной Атлантикой.

Это хорошо объясняет то, почему замеры в других частях Арктики и самой Гренландии показывают, что в это же время температуры там снижались, а площадь ледников росла, а не сокращалась.

климат, Гренландия
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