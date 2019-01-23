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Порошенко рассказал, когда украинцы почувствуют плоды реформ

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Борис Колесников: Порошенко – это продукт Левочкина, Бойко и Фирташа

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Борис Колесников: Порошенко – это продукт Левочкина, Бойко и Фирташа

В российской и украинской прессе появились статьи, в которых говорится, что выдвижение Вилкула — это договоренность группы Ахметова-Колесникова-Новинского с Порошенко. В своем интервью Александру Чаленко Борис Колесников опроверг эти слухи.

«Это всё идет от Лёвочкина и другого номенклатурного шлака, который скопился в украинском парламенте. Хочу напомнить уважаемым читателям, как в России, так и в Украине, что Петр Алексеевич Порошенко, как это выяснилось только в 2016 году в венском суде, стал президентом только благодаря Фирташу, Левочкину и Бойко, которые отговорили от участия в президентской гонке ее лидера Виталия Кличко. Так что Порошенко — это прямой их продукт. Все последующие 4 года они прожили на Банковой».

Также политик обратил внимание, что среди членов фракции Оппоблока, которую условно можно поделить на две группы — «промышленники» и бывшая номенклатура, Ефремов третий год в тюрьме, а Вилкул, Добкин и Новинский — под следствием. А в части бывшей номенклатуры, к которой принадлежат Левочкин и Бойко — все замечательно себя чувствуют. «На трех каналах Левочкина и его друзей — на „Интере“, „112“ и „NewsOne“ Петр Порошенко и члены его команды просто прописались. Даже 5 канал в 2004 году не уделял столько внимания Виктору Ющенко, сколько эти три канала уделяют Петру Порошенко».

Далее, Колесников прокомментировал обвинения в «пророссийскости», которые также выдвигают в адрес группы «промышленников» ряд политиков и СМИ именующие себя прозападными.

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«Те, кто сегодня в Украине находятся при власти, не прозападные, а просемейные. Они все, что им под руку не попадется, тащат в семью. Такого типа политиков на Западе нет. Западный тип политика — это Дэвид Кэмерон. Смотрите, он был против Брекзита, но обещал по нему провести референдум. Провел. Проиграл. И, понимая, что большинство британцев за выход из Евросоюза, ушел в отставку, хотя мог и не делать этого. А наша украинская политика — это „Свадьба в Малиновке“. Причем для нынешних украинских реалий это не художественное, а документальное кино. Ветер поменялся в одну сторону, все надели буденовки, а если в другую — то надели белогвардейские фуражки».

Дмитрий Фирташ, Петр Порошенко, Борис Колесников
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