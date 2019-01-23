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Митрополит Епифаний ждет признания ПЦУ Элладской православной церковью

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Митрополит Епифаний ждет признания ПЦУ Элладской православной церковью

Глава Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний ожидает признания ПЦУ со стороны Элладской православной церкви, после чего состоится его визит в Афины для совместной литургии.

«Сейчас мы ожидаем признания Элладской православной церковью Украинской церкви. (...) В случае признания по традиции состоится мой визит в Афины для совместной литургии с предстоятелем Элладской церкви. Я также хотел бы вновь посетить Афон — место уникального значения для православного мира», — рассказал глава ПЦУ в интервью греческому изданию «TaNea», перевод которого опубликован на официальной странице митрополита в Фейсбуке.

Он прогнозирует, что в будущем между Элладской православной церковью и ПЦУ сложатся «хорошие и продуктивные отношения».

Митрополит Епифаний также рассказал, что знает древнегреческий и новогреческий языки. «Буду настаивать на преподавании новогреческого и древнегреческого языков в нашей духовной Академии и делать все, что в моих силах, чтобы углубить наше сотрудничество по различным программам, в том числе в части обмена студентами и др.», — поделился он планами.

Отвечая на вопрос о противодействии Русской православной церкви, митрополит Епифаний сказал: «Русская православная церковь будет противостоять. Она это делала, делает и будет делать. Кроме попыток убедить другие Церкви не признавать Украинскую, Москва пытается посеять раздор среди верующих украинцев». При этом он заверил, что со стороны ПЦУ будут приложены все усилия для продолжения мирного процесса присоединения приходов к новосозданной Церкви.

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«По нашим оценкам, в Украине будет определенное количество приходов, которые будут подчинены Русской православной церкви. Это логично, и мы не имеем никаких возражений против этого. (...) Те, кто решит остаться в Русской церкви, не должны испытывать никакого вида давления. Эти приходы должны иметь равные права с теми, кто принадлежит к Православной украинской церкви. И постепенно, я считаю, наши отношения будут нормализованы, наши народы восстановят дружбу, добрые и мирные отношения», — прогнозирует глава ПЦУ.

Епифаний, ПЦУ
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