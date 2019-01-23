Украина попала в Топ-5 мировых экспортеров сливочного масла

За 10 месяцев 2018 Украина экспортировала 24,4 тысячи тонн сливочного масла, войдя в Топ-5 мировых экспортеров. Об этом говорится в сообщении Ассоциации производителей молока (АПМ).
Возглавляет мировой рейтинг ТОП-экспортеров сливочного масла Новая Зеландия, которая экспортировала 410365 т, на втором месте — страны ЕС, которые поставили на внешние рынки 151253 т сливочного масла. Третью строчку занимает Беларусь — 73041 т, четвертую — США, они экспортировали 43691 т.
Показатель Украины на 17% превзошел прошлогодний. Аналитики АВМ отмечают, что это стало возможным за счет конкурентной цены.
Украинские масло в 2018 году стоило в среднем 4,5 долл./ Кг, тогда как европейское — 5-5,2 долл./Кг.
Основные импортеры украинского сливочного масла — Марокко и Нидерланды.
В АВМ также подчеркнули, что качество украинского молока, из которого изготавливают продукцию, в последние годы существенно улучшается. Начиная с 2013 года, доля молока сорта экстра, в структуре поступления на переработку, выросла с 9,8% до 20,6%.
Кроме того, украинские экспортеры — на втором месте в мире по поставкам на внешние рынки казеина (7131 т) и на восьмой позиции среди мировых экспортеров сухого снятого молока (22188 т).
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