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Boeing показала прототип «летающего автомобиля»

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Американская авиастроительная корпорация Boeing провела испытания прототипа беспилотного «летающего автомобиля» с вертикальным взлетом, который она разрабатывает. Об этом компания сообщила в заявлении, опубликованном в среду на ее сайте.

«Boieng вчера (22 января — Ред.) провела первый испытательный полет своего пассажирского автономного воздушного транспортного средства в Манассасе (штат Вирджиния)», — говорится в сообщении компании. «Прототип пассажирского автономного воздушного транспортного средства в ходе полета совершил контролируемый подъем, завис в состоянии свободного парения и совершил посадку, в ходе теста прошло испытание автономных функций аппарата и системы наземного управления», — отмечает компания. В ходе дальнейших испытаний планируется отработать не только вертикальный подъем, но и полет в горизонтальной плоскости.

Boeing отмечает, что проект по созданию «летающего автомобиля» реализует ее подразделение Boeing NeXt, занимающееся разработкой воздушных транспортных средств для использования в условиях города, а также дочерняя структура корпорации Aurora Flight Sciences. Экспериментальный планер имеет в длину 9,14 м и в ширину — 8,53 м, оснащен электрическим двигателем, системами вертикального взлета и полета с использованием несущей силы крыла.

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По прогнозу аналитиков банка Morgan Stanley, к 2040 году объем рынка, связанного с автономными пассажирскими и грузовыми летательными аппаратами, в том числе для городских условий, будет, по консервативной оценке, составлять $615 млрд, а по оптимистическому сценарию, — $2,9 трлн. Компания A3, принадлежащая конкуренту Boeing, европейской компании Airbus, уже разрабатывает свой проект «летающего такси» Vahana, испытание которого состоялись в прошлом году. Производитель компьютерных процессоров компания Intel и китайская компания — производитель беспилотных аппаратов EHang ведут разработки собственных летающих такси.

Boeing, летающее такси, летающий автомобиль
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