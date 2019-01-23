В прошлом году в страну не пустили более 6 тысяч россиян

Государственная пограничная служба Украины не разрешила въезд в страну более 6 тыс. граждан Российской Федерации в 2018 году. Об этом заявил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.
«В прошлом году почти 6,5 тыс. граждан РФ мы отказали в пересечении границы. Это больше, чем было в 2017 году, и это на фоне того, что граждане РФ стали меньше ездить в Украину», — сказал он «Эспрессо TV». Среди основных причин отказа, по словам Слободяна, неподтверждение цели поездки, превышение срока пребывания во время предыдущих поездок и нарушение украинского законодательства относительно посещения Крыма.
Слободян также отметил, что в случае введения виз и контроля по биометрическим паспортам ведомство будет готово действовать по новым правилам. «Такое решение обсуждается. Погранслужба действует исключительно в правовом поле в пределах своей компетенции, — сказал он. — Речь идет, насколько мне известно, о биометрическом визовом контроле, о возможном въезде граждан РФ исключительно по биометрическим паспортам».
Напомним, что сейчас при въезде в Украину граждане РФ обязаны пройти биометрический контроль: у них на границе снимают отпечатки пальцев, также требуется биометрический заграничный паспорт и документы, подтверждающие цель визита.
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