КПП «Тиса» разблокировали

В пункте пропуска «Тиса» на границе с Венгрией возобновлены пропускные операции.

Об этом в Facebook сообщает Госпогранслужба.

«По состоянию на данный момент в пункте пропуска „Тиса“ ситуация немного стабилизировалась, пропускные операции возобновлены», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что руководитель ГПСУ Сергей Дейнеко отбыл на Закарпатье, чтобы лично разобраться в ситуации, которая имела место в пункте пропуска «Тиса», и не допустить никаких нестандартных ситуаций на государственной границе.

Напомним, что водители транспортных средств с утра 31 мая блокируют работу пункта пропуска «Тиса» на границе с Венгрией. Образовались большие очереди.