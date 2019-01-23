Трамп намерен признать президентом Венесуэлы лидера оппозиции

Президент США Дональд Трамп может в ближайшее время признать возглавляющего венесуэльскую оппозицию экс-председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо президентом Венесуэлы, сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.
Согласно данным телеканала, этот шаг Белый дом предпримет до конца недели.
США и ряд других стран ранее отказались признать победу Николаса Мадуро на выборах президента страны.
В Венесуэле в среду проходят массовые акции протеста против действующего правительства и президента Николаса Мадуро, чья инаугурация на новый президентский срок состоялась лишь две недели назад.
В США неоднократно критиковали режим Мадуро. Накануне вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео выразили поддержку венесуэльской оппозиции и протестующим жителям страны, назвав Мадуро узурпатором.
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