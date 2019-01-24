Порошенко рассказал, когда завершится создание Антикоррупционного суда

Создания Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) завершится в феврале, заявил президент Украины Петр Порошенко.
«Мы не остановим реформы — хочу вас заверить. Продолжается борьба против коррупции. В феврале завершиться создание Антикоррупционного суда», — сказал президент в среду на заседании Национального инвестиционного совета, которые проходит в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, передает Интерфакс-Украина.
Глава государства отметил, что ВАКС, Национальное антикоррупционное бюро Украины и антикоррупционные прокуроры (Специализированная антикоррупционная прокуратура — Ред.) составляют основу эффективной координации антикоррупционной деятельности.
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