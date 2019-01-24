Суд считает доказанной вину Виктора Януковича

Оболонский суд Киева считает, что вина экс-президента Украины Виктора Януковича по первому пункту обвинения, касающихся событий в Крыму, полностью доказана.

«Несмотря на непризнание своей вины обвиняемые, суд, выслушав свидетелей и исследовав данные экспертов, документы и вещественные доказательства, обоснования обвинения и защиты считает, что вина обвиняемого в части 1 статьи 111, части 5 стати 27, части 2 стати 437 Уголовного кодекса Украины в полной мере доказана допустимыми доказательствами», — объявил судья.

Напомним, что сегодня в Киеве суд выносит приговор бывшему президенту.

По делу о госизмене прокуратура собиралась потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения, однако позднее обвинение попросило назначить ему наказание в виде 15 лет лишения свободы. Экс-президент категорически отрицает свою вину.