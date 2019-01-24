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Гриценко возмущен – канал Садового смеется над ним в эфире

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Кандидат в Президенты Украины Анатолий Гриценко на своей странице в сети Facebook пожаловался на информационные атаки, организованные Андреем Садовым. Глава партии «Громадянська позиція» запостил ссылку на сюжет программы «ВестиUA», вышедшей на 24 канале. Возмущенный политик написал коротко: «Канал Садового. Жесть!».

На видео — журналисты в юмористической форме смеются над информацией о мизерных официальных доходах Гриценко, о его связи с Виктором Балогой, о попытках политика собирать средства в социальных сетях и о вооружении, которое распродавалось во времена министерской деятельности Гриценко по нерыночным ценам.

Скандальное видео программы «ВестиUA» 24 канала можно посмотреть ниже. Сюжет о Гриценко на 4 мин. 37 сек.

Ранее политологи объясняли, что объединение Анатолия Гриценко и Андрея Садового уже не произойдет, потому что соратники Гриценко, как и он сам, реально не планируют выигрывать президентскую гонку, а работают уже на парламентские выборы. Андрей Садовый вообще зарегистрировался как кандидат в Президенты, и будет бороться за перспективы собственной партии. А у самого Гриценко реальные проблемы с эффективностью избирательной кампании — чтобы выйти в высший политический эшелон политику следует, прежде всего, нивелировать сомнения избирателей в своей способности быть лидером, а ему это пока не удается.

Анатолий Гриценко, Андрей Садовый
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Четверг, 24 января 2019
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