Порошенко доволен встречами в Давосе с лидерами мировых государств

Президент Украины Петр Порошенко считает плодотворными свои встречи с лидерами государств в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

«На #WEF19 я уже встретился с президентами Польши, Литвы, канцлером Германии, премьером Хорватии и другими. На Форуме — плотный график, поэтому встречи занимают не более 20 мин, но все они были плодотворными. Во время каждого разговора я чувствовал мощную поддержку партнеров в защиту украинцев», — написал Петр Порошенко в четверг в своем Twitter.

Напомним, что на форуме в Давосе президент был в течение двух дней — 23 и 24 января. Кроме него там приняли активное участие и два его конкурента — Юлия Тимошенко и Анатолий Гриценко.