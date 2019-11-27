Кипр лишил гражданства нескольких россиян, в том числе «Олега Дерибаску»

Власти Кипра назвали имена россиян, которые лишены гражданства страны, полученного ранее благодаря инвестициям в национальную экономику, сообщает газета Politis.

Утверждается, что паспортов лишены: «Олег Дерибаска, его сын и дочь, Владимир Столяренко, его жена и дочь, а также Александр Бондаренко, его жена и двое сыновей». (Написание имен приведено в соответствии с источником. — Ред.)

Известно, что у российского олигарха Олега Дерипаски был кипрский паспорт.

Владимир Столяренко и Александр Бондаренко — бывшие руководители российско-венесуэльского Еврофинанс Моснарбанка. Оба в России обвиняются в мошенничестве и объявлены в международный розыск.