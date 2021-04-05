«Суд над чикагской семеркой» получил главную премию Гильдии киноактеров США

Фильм американского режиссера и сценариста Аарона Соркина «Суд над чикагской семеркой» (The Trial of the Chicago 7) в воскресенье получил премию Гильдии киноактеров США за лучший актерский состав в игровом кино. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте премии.

За лучший актерский состав в комедийном сериале в этом году наградили ситком «Шиттс Крик» (Schitt’s Creek), в драматическом сериале — историческую драму «Корона» (The Crown).

Индивидуальными наградами за лучшую женскую и мужскую роль в кино отмечены Виола Дэвис и — посмертно — Чедвик Боузман за игру в биографическом фильме «Ма Рейни: Мать блюза» (Ma Rainey’s Black Bottom). Статуэтки за лучшие роли второго плана получили Дэниэл Калуя за роль в биографической драме «Иуда и черный мессия» (Judas and the Black Messiah) и Юн Ё Джон — южнокорейская актриса, сыгравшая в драме американского производства «Минари» (Minari).

Кэтрин О’Хара, исполнившая одну из главных ролей в «Шиттс Крик», получила премию за лучшую женскую роль в комедийном сериале. Статуэтка за лучшую мужскую роль досталась исполнителю главной роли в спортивном комедийном сериале «Тед Лассо» (Ted Lasso) Джейсону Судейкису. За роли в телефильме или мини-сериале наградили Аню Тейлор-Джой («Ход королевы», The Queen’s Gambit) и Марка Руффало («Я знаю, что это правда», I Know This Much Is True), за роли в драматическом сериале — Джиллиан Андерсон («Корона») и Джейсона Бейтмана («Озарк», Ozark).

За лучшую каскадерскую работу в фильме награду получила команда, работавшая над кинолентой «Чудо-женщина: 1984» (Wonder Woman 1984), среди сериалов этой премии удостоились каскадеры, принимавшие участие в проекте стримингового сервиса Disney+ «Мандалорец» (The Mandalorian).

Гильдия киноактеров США — созданный в 1933 году профсоюз, представляющий интересы артистов кино и телевидения и других работников этой индустрии. Свою премию организация учредила в 1995 году. С тех пор она каждый год проводит церемонию вручения наград за выдающиеся достижения в области актерского мастерства. В отборе номинантов участвовали два жюри: одно выбирало лучших претендентов среди сериалов, а второе — среди полнометражных фильмов, выпущенных в период с 1 января 2020 года по 28 февраля 2021 года, в состав каждого жюри входили 2,5 тыс. членов гильдии, отобранных случайным образом. В итоговом голосовании, которое завершилось 30 марта, принимали участие 129,5 тыс. членов Гильдии.