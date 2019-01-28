В Греции полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против националистов

Около 250 греческих националистов протестовали во втором по величине городе Греции в воскресенье против ратификации соглашения о нормализации отношений с соседней Македонией.

Как сообщает агентство Associated Press, акция протеста у концертного зала в Салониках проходила в связи с участием в концерте президента Греции Прокописа Павлопулоса.

Протестующие критикуют президента за его реакцию на соглашение с Македонией. В соответствии с соглашением балканская страна переименовывается в Северную Македонию, Греция снимает возражения против ее вступления в НАТО.

Президент покинул место проведения концерта обходным путем, подальше от толпы. Некоторые из участников демонстрации делали нацистские приветствия во время исполнения национального гимна.

Ранее протестующие пытались прорваться через полицейский кордон вокруг здания, но их оттеснили правоохранители. Некоторые бросали камни в полицейских и атаковали полицейский отряд на мотоциклах палками.

Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты, чтобы оттеснить небольшую, но решительную толпу.

По данным полиции, один человек арестован, а четверо задержаны.