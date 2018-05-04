В Греции произошли массовые беспорядки во время визита на Лесбос премьер-министра страны

Десятки ультраправых экстремистов напали на полицию и журналистов, которые присутствовали во время визита премьера Греции Алексиса Ципраса на Лесбос. Об этом сообщает Ekathimerini, передает РБК-Украина.

В частности, в сообщении указывается, что нападение произошло вскоре после окончания акции протеста местных жителей, целю которой было принять меры для уменьшения миграционного давления на Лесбос и другие острова, которые находятся на передовой линии миграционного кризиса. Также стало известно, что митинг и другие акции протеста были приурочены к визиту на Лесбос премьера Алексиса Ципраса и других чиновников. Сам визит сопровождали вооруженные полицейские, которые, как и журналисты, попали под горячую руку экстремистам.

Как уточняет издание, ультраправые бросали камни и петарды в полицию, журналистов местных и международных СМИ, а также в местных жителей, которые выступали против силовых акций. О задержанных и пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Напомним, как сообщалось ранее, с марта 2016 года искателям убежища было запрещено выезжать за пределы греческих островов, таких как Лесбос, Хиос, Самос, Лерос, Кос и Родос. Подобное решение было принято на основании соглашения между ЕС и Турцией о контроле над миграцией в Европу.

Однако позже, в 2018 году, греческий суд в среду вынес решение о том, что живущие на греческих островах мигранты, пока рассматриваются их заявки о предоставлении убежища, получили возможность свободно путешествовать на материк.