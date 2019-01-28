Гройсман заявил о подписании с Норвегией контрактов на $1,5 млрд

Украина и Норвегия подписали предварительные контракты приблизительно на $1,5 млрд, $1 млрд из этой суммы — инвестиции в возобновляемую энергетику, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

«Сегодня подписали предварительные контракты приблизительно на полтора миллиарда. Из них только миллиард долларов — инвестиции в возобновляемую энергетику», — сообщил премьер в эфире телеканала «Прямой» в ходе рабочей поездки в Норвегию в понедельник.

Гройсман также сообщил, что, кроме энергетических вопросов, стороны обсудили вопросы экономики, образования, ряда других сфер сотрудничества между двумя странами.

Украина и Норвегия подписали также совместное заявление в сфере ядерной безопасности, «зеленой» энергетики и энергоэффективности.