Гройсман заявил о подписании с Норвегией контрактов на $1,5 млрд

Украина и Норвегия подписали предварительные контракты приблизительно на $1,5 млрд, $1 млрд из этой суммы — инвестиции в возобновляемую энергетику, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.
«Сегодня подписали предварительные контракты приблизительно на полтора миллиарда. Из них только миллиард долларов — инвестиции в возобновляемую энергетику», — сообщил премьер в эфире телеканала «Прямой» в ходе рабочей поездки в Норвегию в понедельник.
Гройсман также сообщил, что, кроме энергетических вопросов, стороны обсудили вопросы экономики, образования, ряда других сфер сотрудничества между двумя странами.
Украина и Норвегия подписали также совместное заявление в сфере ядерной безопасности, «зеленой» энергетики и энергоэффективности.
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