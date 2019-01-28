Войти
Гройсман заявил о подписании с Норвегией контрактов на $1,5 млрд
инвестиции
Гройсман заявил о подписании с Норвегией контрактов на $1,5 млрд
РФ отрицает, что посылала наемников в Венесуэлу для охраны Мадуро
резонанс
РФ отрицает, что посылала наемников в Венесуэлу для охраны Мадуро

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

выборы
RSS

Аваков грозит тюрьмой тем, кто выдаст бюллетень на имя находящегося за границей человека

575
Аваков грозит тюрьмой тем, кто выдаст бюллетень на имя находящегося за границей человека

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призывает своих подчинённых жестко реагировать на возможные фальсификации в ходе назначенных на 31 марта выборов главы государства, связанные с голосованием на западной Украине вместо гражданина, работающего за границей, передает Интерфакс-Украина.

В ходе коллегии МВД Украины в понедельник в Киеве Аваков сообщил, что одной из потенциальных опасностей фальсификации результатов выборов может быть следующая ситуация: «Голосования на местах, в небольших населенных пунктах западной Украины вместо лиц, которые сейчас работают за границей».

«Я обращаю внимание каждого из присутствующих полицейских и пограничников, что человек, который выдал бюллетень родственнику или знакомому... а у нас будет справка из Пограничной службы, что этот человек был (в указанное время — Ред.) за границей, а напротив фамилии есть поддельная подпись и выдан бюллетень — это уголовное дело, которое доказывается за три секунды, это тюрьма сразу», — заявил министр.

Читайте также: На президентских выборах ожидается более 850 иностранных наблюдателей

Глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал заверил министра, что возьмёт на контроль этот вопрос и предпримет все меры для недопущения подобного рода преступлений.

Арсен Аваков, Выборы-2019
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 28 января 2019
Воскресенье, 27 января 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Одиночество в... Давосе

Давос-2019. Живописные швейцарские виды за окном. И... сплошное безразличие всех. Мы явно вызываем сожаление. Не интерес, не соучастие, не желание дискутировать о будущем, но банальную такую жалость. Всего несколько лет назад нас реально считали самой крутой европейской «точкой роста». Очень многообещающей. Сейчас же нас откровенно стесняются и даже подчёркнуто игнорируют.
Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

И снова о госбанках

По состоянию на 01.12.2018 на государственные банки приходилось 55% чистых активов банковской системы и приблизительно 63% депозитов населения. Такая статистика ясно показывала, что госбанки по-прежнему могли оказывать определяющее влияние на банковскую систему Украины, и если не открыто надиктовывать условия для негосударственных банков, то, во всяком случае, устанавливать негласные правила игры на рынке.
Джеймс Альтушер
Джеймс Альтушер
хедж-фонд менеджер, предприниматель, автор бестселлеров

11 причин бросить работу в 2019 году

Спросите себя, каков ваш идеальный день? Какие фотографии на вашем телефоне? То, что вы фотографируете чаще всего, может содержать подсказку. Что делает вас более энергичными? Перечислите все, что вы делали в прошлом месяце, а затем оцените это по тому, насколько вы были счастливы. Все это приводит к подсказкам относительно вашей цели.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016