Аваков грозит тюрьмой тем, кто выдаст бюллетень на имя находящегося за границей человека

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призывает своих подчинённых жестко реагировать на возможные фальсификации в ходе назначенных на 31 марта выборов главы государства, связанные с голосованием на западной Украине вместо гражданина, работающего за границей, передает Интерфакс-Украина.
В ходе коллегии МВД Украины в понедельник в Киеве Аваков сообщил, что одной из потенциальных опасностей фальсификации результатов выборов может быть следующая ситуация: «Голосования на местах, в небольших населенных пунктах западной Украины вместо лиц, которые сейчас работают за границей».
«Я обращаю внимание каждого из присутствующих полицейских и пограничников, что человек, который выдал бюллетень родственнику или знакомому... а у нас будет справка из Пограничной службы, что этот человек был (в указанное время — Ред.) за границей, а напротив фамилии есть поддельная подпись и выдан бюллетень — это уголовное дело, которое доказывается за три секунды, это тюрьма сразу», — заявил министр.
Глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал заверил министра, что возьмёт на контроль этот вопрос и предпримет все меры для недопущения подобного рода преступлений.
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