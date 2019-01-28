Киево-Могилянская академия присвоила патриарху Варфоломею звание почетного доктора

Решением Ученого совета Национального университета «Киево-Могилянская академия» Патриарху Константинопольскому Варфоломею было присуждено звание почетного доктора НаУКМА. Об этом сообщается на сайте академии.

«Таким образом сообщество Могилянки не только отдало должное религиозному служению предстоятеля мирового православия, но и, прежде всего, отметило его заслуги как ученого и популяризатора исследований, особенно в области канонического права», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по просьбе НаУКМА предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний при личной встрече передал Патриарху Варфоломею письмо, содержащее приглашение принять эту награду.

На сайте ВУЗА подчеркивается, что патриарх Варфоломей является авторитетным исследователем, специалистом по каноническому праву, а также организатором международных междисциплинарных семинаров и симпозиумов с участием ведущих мировых ученых. Он имеет звание почетного доктора более 30 университетов и образовательных учреждений по всему миру, среди которых Йельский и Джорджтаунский (США), Афинский (Греция), Лондонский (ВБ), Иерусалимский (Израиль).

Варфоломей учился в богословской школе Халки, Мюнхенском университете Людвига-Максимилиана и Экуменическом институте Боссе (Швейцария); защитил докторскую диссертацию по каноническому праву на тему «Кодификация церковных канонов и канонический строй Православной Церкви» в Папском восточном институте; преподавал в Папском григорианском университете; свободно владеет шестью современными и двумя древними языками.

Патриарх является автором многочисленных научных работ. В предисловии к украинскому изданию своей книги Encountering the Mystery: Understanding Orthodox Christianity Today («Лицом к лицу с Тайной: православное христианство в современном мире») осуществленном издательством «Дух и литера», он особо подчеркнул древнюю историческую связь Киево-Могилянской академии и Константинопольского ставропигиального Богоявленского братства.