Китай требует у США отменить ордер на экстрадицию финдиректора Huawei

МИД Китая призвал США отменить ордер на экстрадицию бывшего финдиректора Huawei Мэн Вэньчжоу и прекратить «необоснованное подавление» китайских компаний, передает Reuters со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства.
Пекин будет решительно защищать законные интересы китайских компаний, добавили в МИД.
Ранее Минюст США обвинил Huawei в промышленном шпионаже и мошенничестве, связанном с антииранскими санкциями. Так, по данным властей США, сотрудники компании похитили технологии у американской T-Mobile, в которую их отправили для ознакомления с работой робота Tappy, имитирующего использование смартфонов. Помимо этого, Вашингтон считает, что Huawei вопреки санкциям продолжает вести бизнес в Иране через свое местное подразделение.
Финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу задержали в Канаде по запросу США в декабре 2018 года, ее подозревали в нарушении антииранских санкций. Пекин уже обращался к Вашингтону с требованием отменить ордер на ее арест.
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