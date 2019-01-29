Китай требует у США отменить ордер на экстрадицию финдиректора Huawei

МИД Китая призвал США отменить ордер на экстрадицию бывшего финдиректора Huawei Мэн Вэньчжоу и прекратить «необоснованное подавление» китайских компаний, передает Reuters со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства.

Пекин будет решительно защищать законные интересы китайских компаний, добавили в МИД.

Ранее Минюст США обвинил Huawei в промышленном шпионаже и мошенничестве, связанном с антииранскими санкциями. Так, по данным властей США, сотрудники компании похитили технологии у американской T-Mobile, в которую их отправили для ознакомления с работой робота Tappy, имитирующего использование смартфонов. Помимо этого, Вашингтон считает, что Huawei вопреки санкциям продолжает вести бизнес в Иране через свое местное подразделение.

Финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу задержали в Канаде по запросу США в декабре 2018 года, ее подозревали в нарушении антииранских санкций. Пекин уже обращался к Вашингтону с требованием отменить ордер на ее арест.