Украина и Беларусь утвердили план демаркации госграницы на 2019 год

Украина и Беларусь подвели итоги выполнения работ на государственной границе между двумя странами в предыдущем году и утвердили план демаркации на 2019 год.
Как сообщается на сайте Государственного пограничного комитета Беларуси, план был утвержден на 20-м заседании совместной белорусско-украинской демаркационной комиссии в Гомеле.
«В текущем году будут продолжены работы по очистке полосы крепления белорусско-украинской границы и установке пограничных знаков. Кроме того, демаркационная комиссия займется вынесением государственной границы с карты на местность и в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС», — сказано в сообщении.
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