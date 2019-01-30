В России задержали сенатора по подозрению в двух убийствах

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Следственный комитет РФ установил причастность сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова к двум убийствам в 2010 году — заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ Хасэ» Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Шебзухова. Об этом сегодня сообщила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко.

«В ходе расследования получены данные о причастности к данным преступлениям члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесской Республики Рауфа Арашукова», — сказала она.

По результатам рассмотрения представления генерального прокурора 30 января Советом Федерации принято решение о лишении Арашукова неприкосновенности члена Совета Федерации и даче согласия на его привлечение в качестве обвиняемого.

Ранее российские СМИ сообщили, что Арашуков в среду был задержан в зале заседаний Совета Федерации. Перед задержанием 32-летнего парламентария пленарное заседание неожиданно для прессы было переведено в закрытый режим, а вход в зал перекрыли сотрудники Федеральной службы охраны.

Арашуков был наделен полномочиями сенатора 18 сентября 2016 года.