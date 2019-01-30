В России задержали сенатора по подозрению в двух убийствах

Следственный комитет РФ установил причастность сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова к двум убийствам в 2010 году — заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ Хасэ» Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Шебзухова. Об этом сегодня сообщила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко.
«В ходе расследования получены данные о причастности к данным преступлениям члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесской Республики Рауфа Арашукова», — сказала она.
По результатам рассмотрения представления генерального прокурора 30 января Советом Федерации принято решение о лишении Арашукова неприкосновенности члена Совета Федерации и даче согласия на его привлечение в качестве обвиняемого.
Ранее российские СМИ сообщили, что Арашуков в среду был задержан в зале заседаний Совета Федерации. Перед задержанием 32-летнего парламентария пленарное заседание неожиданно для прессы было переведено в закрытый режим, а вход в зал перекрыли сотрудники Федеральной службы охраны.
Арашуков был наделен полномочиями сенатора 18 сентября 2016 года.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016