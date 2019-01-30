Кабмин утвердил программу сотрудничества с НАТО на 2019 год

Кабинет министров утвердил годовую национальную программу взаимодействия с НАТО на 2019 год. Об этом в среду сообщила пресс-служба Кабмина, ссылаясь на решение, принятое на заседании.
Документ передан на утверждение президенту, который вводит программу в действие отдельным указом.
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, докладывая о документе, не конкретизировала перечень мероприятий и программ, сказав, что план Украина — НАТО на 2019 год представлен «совсем в другом виде, нежели принятые ранее документы». Она добавила, что план на текущий год «стратегический и системный».
Напомним, что обеспечение к 2020 году полной совместимости Вооруженный сил Украины с армиями стран — членов НАТО закреплено в принятой в 2015 году Военной доктрине Украины. При этом министр обороны Степан Полторак признавал, что полный переход Украины на стандарты НАТО требует очень большого финансирования и может растянуться на длительный период.
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Ранее альянс определил пять основных направлений реформирования сектора безопасности и обороны для Украины на 2019 год. По словам главы представительства НАТО в Украине, директора Офиса связи НАТО Александра Винникова, прежде всего, речь идет о новом законе о парламентском комитете по проведению надзора за деятельностью разведывательных служб и служб безопасности, а также о законе о Службе безопасности Украины, о законе о разведке. Кроме того, по мнению альянса, Украине стоит реформировать управление государственными тайнами и засекреченной информацией, а также отрасль оборонной промышленности и систему государственных закупок в области обороны.
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