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Ученые обнаружили еще одну неприятную особенность алкоголя

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Ученые обнаружили еще одну неприятную особенность алкоголя

Частое и чрезмерное употребление спиртных напитков провоцируют длительные генетические изменения, вызывающие еще большую тягу к спиртному, выяснила американская научная группа из Йельской школы медицины и Ратгерского университета. Выводы ученых опубликованы порталом MedicalXpress.

Исследователи выяснили, что происходит под воздействием алкоголя с геном PER2, влияющим на биологические часы организма, и POMC, отвечающим за реакцию на стресс.

В эксперименте участвовали три группы пациентов: умеренно пьющие, употребляющие значительное количество спиртного и алкоголики. В последних двух группах происходила генетическая модификация, известная как метилирование. Это означает, что к ДНК присоединяются метильные группы, что отрицательно влияет на активность генов. Кроме того, снижалась генная экспрессия, то есть скорость, с которой гены производят белки. Эти изменения приобретали более выраженный характер с увеличением количества алкоголя. Во второй части эксперимента ученые показывали участникам изображения, вызывающие стресс. После этого им предлагалось выпить алкогольный напиток. Выяснилось, что пьяницы и алкоголики склонны к употреблению большего количества спиртного в состоянии стресса.

«Мы обнаружили, что у людей, которые много пьют, ДНК может меняться таким образом, что возникает большее желание выпить. Это может помочь объяснить, почему алкоголизм является такой сильной зависимостью», — рассказал один из авторов исследования профессор Дипак Саркар.

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Выводы ученых в будущем могут помочь исследователям определить биомаркеры, такие как белки или измененные гены, которые могли бы сигнализировать о риске предрасположенности к алкоголизму.

алкоголь, исследование
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Среда, 30 января 2019
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