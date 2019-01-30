ФРС США не стала менять базовую процентную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5%, говорится в сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства.

«В свете глобальных экономических и финансовых событий и сдержанного инфляционного давления регулятор будет терпеливым при определении будущих корректировок целевого диапазона ставки», — говорится в сообщении.

Ожидалось, что ставка будет сохранена на уровне 2,25-2,5%. В частности, фьючерсы на процентную ставку свидетельствовали, что вероятность сохранения показателя на прежнем уровне составляла 100%. Кроме того, 89 из 90 опрошенных агентством Bloomberg экспертов ожидали сохранения процентной ставки, и только один из них — повышения ставки до уровня 2,5-2,75%.

В конце 2016 года ФРС повысила базовую процентную ставку с 0,25-0,5% до 0,5-0,75%, это было второе повышение после 2008 года. Такое решение объяснялось улучшением прогнозов регулятора по уровню безработицы, инфляции, а также по росту ВВП США в 2016 году. В течение 2017-го ФРС трижды повышала ставку, которая к концу года достигла 1-1,25%. В 2018 году регулятор повышал ставку четыре раза: 21 марта — до 1,5-1,75%, 13 июня — до 1,75-2%, 26 сентября — до 2-2,25% и 19 декабря — до 2,25-2,5%.