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ЕК выделит почти миллиард евро на обновление ж/д инфраструктуры Украины

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ЕК выделит почти миллиард евро на обновление ж/д инфраструктуры Украины

Согласно инвестиционному плану действий в странах «Восточного партнерства», Украина может получить на инвестпроекты, предусматривающие улучшение железнодорожной инфраструктуры, 850 миллионов евро.

Об этом пишет ЦТС со ссылкой на западные СМИ.

Европейская комиссия совместно со Всемирным банком разработала инвестиционный план действий для развития инфраструктуры в странах «Восточного партнерства» — в Украине, Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии и Молдове.

Трансъевропейские транспортные сети — это планируемый набор автомобильных, железнодорожных, воздушных и водных транспортных сетей в ЕС.

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В январе 2019 года Еврокомиссия определилась с объемом инвестиций, необходимых для реализация этих проектов. Они обойдутся примерно в 13 млрд евро и предусматривают строительство в целом 4,8 тыс. километров автомобильных и железнодорожных магистралей, 6 портов и 11 логистических центров, а также аэропортов и пунктов пересечения границы.

Из общей суммы инвестиций Еврокомиссия намеревается выделить на проекты, связанные с железной дорогой, 2 млрд евро.

При этом указывается, что краткосрочные проекты должны быть завершены к 2020 году, а долгосрочные — к 2030 году.

Украина может претендовать на получение 850 млн евро. В Еврокомиссии согласны предоставить финансирование для 9 украинских проектов, которые предусматривают модернизацию железной дороги, ее электрификацию и увеличение пропускной способности, включая маршруты к западной границе и маршруты, связывающие север и юг страны.

Общая протяженность украинских ж/д путей, которые нуждаются в улучшении в рамках TEN-T, составляет 530 километров.

Крупные инвестиции — 663 млн евро — может получить Азербайджан, которому необходимо установить системы сигнализации и телекоммуникации по всему восточно-западному направлению железной дороги, а также провести электрификацию всего этого коридора.

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Беларусь может получить 122 млн евро для двух проектов, суммарной протяженностью 200 километров. Они предусматривают обновление электрических сетей в окрестностях Минска (36,5 млн евро) и электрификацию линии Злобин-Калинкавицы-Барбаров (143 километров, 82 млн евро).

Два проекта в Грузии — автомобильная и железная дороги к порту Анаклия — потребуют 349 млн евро инвестиций. Их длина составляет 90 километров.

Молдова может получить 20 млн евро финансирования для улучшения ж/д инфраструктуры, однако пока нет информации о том, какой проект она подготовила.

инфраструктура, Еврокомиссия, железная дорога
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