Войти
США не видят фаворита президентской гонки в Украине
позиция
США не видят фаворита президентской гонки в Украине
Путин прокомментировал создание новой церкви в Украине и заявил о готовности вмешаться
резонанс
Путин прокомментировал создание новой церкви в Украине и заявил о готовности вмешаться

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

деньги
RSS

Трудовые мигранты в 2018 году перечислили в страну рекордную сумму в валюте

179
Трудовые мигранты в 2018 году перечислили в страну рекордную сумму в валюте

Денежные переводы в Украину от трудовых мигрантов в 2018 году возросли до $11 млрд, сообщила первый замглавы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова.

«В прошлом году объем таких поступлений составил около $11 млрд», — сказала она во время монетарного брифинга в Киеве в четверг, цитирует ее «Интерфакс-Украина».

По словам Рожковой, Нацбанк ожидает замедление роста поступлений в 2019 году на фоне охлаждения миграционных процессов. В то же время центробанк ожидает дальнейший номинальный рост доходов трудовых мигрантов.

Читайте также: США не видят фаворита президентской гонки в Украине

Отметтим, что денежные поступления от трудовых мигрантов по итогам 2016 года составили $7,5 млрд, в 2017 году возросли до $9,3 млрд.

НБУ, заробитчане
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 31 января 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Олег Устенко
Олег Устенко
экономист

О президентской кампании, рейтингах и социологии

Те отличия, которые есть в Украине в рейтинге кандидатов, замеряемых различными социологическими группами, свидетельствуют о том, что большая часть исследований проводится с грубейшими нарушениями. Губейшие нарушения при формировании выборки могут быть сделаны (а) умышленно либо (б) по незнанию и отсутствию образования. И, вероятнее всего, в Украине мы имеем дело с сознательным искажением результатов.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Почему Порошенко не повторит судьбу Януковича

Не секрет, что уровень доверия украинцев к такому государственному институту как президент стабильно низкий - «доверяют 16%, не доверяют - 70%, а показатели не меняются уже на протяжении 2-2,5 лет». Более того, стабильный личный рейтинг Петра Порошенко держится в пределах 6,3 - 8,9%, тогда как в почти пылающем ноябре/декабре 2013 рейтинг Виктора Януковича стабильно держался в районе 16,7 - 19,3%. И, тем не менее, Порошенко точно не повторит судьбу беглеца. Несмотря на их схожее раздражающее влияние на общественные настроения.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О промполитике и догоняющем развитии

Уничтожение промышленности в Украине приведет ее к дальнейшему ослаблению как государства. В результате, она может стать добычей агрессивной России, которая, умирая, таки может удавить Украину еще раз. Но может и не стать, если РФ будет уничтожаться быстро и нелинейно (или вообще экспоненциально). Гипотетическое же проведение промышленной политики будет носить у нас репрессивный и мобилизационный характер.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016