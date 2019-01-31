Трудовые мигранты в 2018 году перечислили в страну рекордную сумму в валюте

Денежные переводы в Украину от трудовых мигрантов в 2018 году возросли до $11 млрд, сообщила первый замглавы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова.
«В прошлом году объем таких поступлений составил около $11 млрд», — сказала она во время монетарного брифинга в Киеве в четверг, цитирует ее «Интерфакс-Украина».
По словам Рожковой, Нацбанк ожидает замедление роста поступлений в 2019 году на фоне охлаждения миграционных процессов. В то же время центробанк ожидает дальнейший номинальный рост доходов трудовых мигрантов.
Отметтим, что денежные поступления от трудовых мигрантов по итогам 2016 года составили $7,5 млрд, в 2017 году возросли до $9,3 млрд.
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