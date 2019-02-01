США предостерегли другие страны от вывоза венесуэльского золота

США заявили о недопустимости разграбления Венесуэлы и призвали Россию и другие страны не участвовать в сделках по приобретению у Каракаса золота и нефти.
«В Венесуэле наблюдаются попытки в последнюю минуту разворовать принадлежащие страны активы», — заявил высокопоставленный чиновник вашингтонской администрации, на которого ссылается агентство Reuters. В сложившейся ситуации он призвал Россию и другие страны не совершать сделок с президентом Николасом Мадуро по нефти и золоту.
Чиновник также указал, что Мадуро ждут последствия из-за «недопустимых» попыток запугивания Хуана Гуаидо, которого в Вашингтоне признают временным президентом Венесуэлы.
Два дня назад парламент Венесуэлы заявил, что по имеющимся у него данным Центральный банк страны намеревался вывезти из страны около 20 тонн золота в Россию. В Москве категорически опровергли эту информацию.
Агентство Reuters между тем сообщило вечером 31 января о том, что порядка 15 тонн золота правительство Мадуро решило продать властям ОАЭ. Оно указывало, что передача слитков началась еще в конце прошлого года, когда часть запасов была отправлена в Турцию. При этом в ОАЭ пока не комментировали эти сообщения.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016