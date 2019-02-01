США предостерегли другие страны от вывоза венесуэльского золота

США заявили о недопустимости разграбления Венесуэлы и призвали Россию и другие страны не участвовать в сделках по приобретению у Каракаса золота и нефти.

«В Венесуэле наблюдаются попытки в последнюю минуту разворовать принадлежащие страны активы», — заявил высокопоставленный чиновник вашингтонской администрации, на которого ссылается агентство Reuters. В сложившейся ситуации он призвал Россию и другие страны не совершать сделок с президентом Николасом Мадуро по нефти и золоту.

Чиновник также указал, что Мадуро ждут последствия из-за «недопустимых» попыток запугивания Хуана Гуаидо, которого в Вашингтоне признают временным президентом Венесуэлы.

Два дня назад парламент Венесуэлы заявил, что по имеющимся у него данным Центральный банк страны намеревался вывезти из страны около 20 тонн золота в Россию. В Москве категорически опровергли эту информацию.

Агентство Reuters между тем сообщило вечером 31 января о том, что порядка 15 тонн золота правительство Мадуро решило продать властям ОАЭ. Оно указывало, что передача слитков началась еще в конце прошлого года, когда часть запасов была отправлена в Турцию. При этом в ОАЭ пока не комментировали эти сообщения.