В Минздраве появится электронная система управления запасами лекарств

Программа развития ООН (ПРООН) в Украине вместе с Министерством здравоохранения объявила тендер на разработку программного обеспечения для электронной системы управления запасами лекарственных средств и медицинских изделий eStock, сообщается на сайте Минздрава.
Согласно сообщению, система позволит медперсоналу контролировать поступление, расходы, списание, инвентаризацию, перераспределение лексредств в больницах, а также сделает информацию о наличии лекарств в медучреждениях доступной для пациентов.
В настоящее время информирование общественности осуществляется через сайты областных департаментов здравоохранения и с помощью информационных сообщений в больницах.
«Сейчас Министерство здравоохранения раз в месяц получает информацию об остатках лекарств и вакцин в регионах. Эта информация не всегда корректна. Она нужна нам в реальном времени и в удобном формате, когда в один клик мы сможем увидеть остатки лекарств в каждой больнице. Так мы сможем не только обеспечить бесперебойную доступность лекарственных средств для пациентов, но и свести к минимуму их недостаток и избыток», — процитировала пресс-служба замминистра здравоохранения Ольгу Стефанишину.
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