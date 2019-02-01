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В 2018 на госнаграды израсходовали почти 50 млн гривен

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В 2018 на госнаграды израсходовали почти 50 млн гривен

Расходы на изготовление государственных наград составили 47,6 млн гривен в 2018 году, что в два раза больше, чем в 2017 году. Об этом говорится в ответе Государственного управления делами на запрос Українських Новин.

«Кассовые расходы по бюджетной программе „Изготовление государственных наград и памятных знаков“ в 2018 году составили 47 559 698,56 гривен», — сказано в нем.

В частности, было изготовлено 1 тыс. орденов, 350 медалей и 2,6 тыс. нагрудных знаков к почетным званиям.

Кроме того, в прошлом году было изготовлено 238 тыс. отличий Президента «За участие в антитеррористической операции» и 2,3 тыс. отличий Президента «За гуманитарное участие в АТО», а также 248 тыс. бланков наградных документов и 3,1 тыс. футляров для наград.

При этом, согласно ответу Администрации Президента на запрос агентства, Президент Петр Порошенко наградил в 2018 году 5,6 тыс. лиц.

«C 1 января 2018 до 31 декабря 2018 года государственными наградами Украины отмечены: 1 462 военнослужащих (из них 222 — посмертно), в том числе присвоено звание Герой Украины 4 лицам (из них — 3 посмертно)», — говорится в ответе.

Также были награждены 2 190 работников предприятий, учреждений и организаций, а 1 934 многодетным женщинам присвоено почетное звание «Мать-героиня».

награды, финансирование
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