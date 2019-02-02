Порошенко завтра поедет на интронизацию Епифания

Президент Украины Петр Порошенко в воскресенье, 3 февраля, примет участие в литургии и чине интронизации предстоятеля Православной Церкви Украины, которая пройдет в Софии Киевской. Об этом сообщает официальное интернет-представительство Главы государства.

«В воскресенье, 3 февраля, Президент Украины Петр Порошенко примет участие в литургии и чине интронизации Предстоятеля Православной Церкви Украины», — говорится в сообщении.

Начало мероприятия запланировано на 9 часов утра.