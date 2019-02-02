Протокол о вступлении Македонии в НАТО подпишут 6 февраля

Протокол о вступлении Македонии в НАТО будет подписан в среду, 6 февраля. Об этом сообщается на сайте Североатлантического альянса.

«6 февраля 2019 года постоянные представители 29 стран альянса подпишут протокол о вступлении со Скопье», — говорится в сообщении. На церемонии будет присутствовать глава МИД Македонии Никола Димитров.

11 января парламент Македонии проголосовал за поправки в Конституцию, необходимые для переименования страны в Республику Северная Македония. Изменение названия было необходимо, поскольку Греция блокировала присоединение Македонии к НАТО и ЕС.

Имеющееся название страны не устраивало Афины, поскольку топоним «Македония» географически распространяется на греческую Эгейскую Македонию. В Греции считают, что это могло бы дать македонцам основание заявить права на ее территории.