Основатель криптобиржи унес с собой в могилу доступ к $190 млн

В мире криптовалюты, наполненном рисками, выражение «сочувствую вашей утрате» начинает играть новыми красками. В случае с канадской криптобиржей QuadrigaCX оно и вовсе звучит двусмысленно.

Основатель биржи, 30-летний Джеральд Коттен, неожиданно умер в декабре 2018 года. Согласно показаниям его вдовы Дженифер Робертсон от 31 января, оказалось, что только Коттен имел единоличный доступ к крипте, которая содержалась на бирже в объеме 190 миллионов долларов на холодном кошельке.

Иначе говоря, это были средства клиентов биржи на сумму $190 млн долларов. И теперь никто не может получить доступ к ним, так как, кажется, Коттон забрал пароли с собой в могилу.

«Ноутбук, с которого Джерри вел дела, зашифрован, и я не знаю ни пароля, ни ключа для его восстановления», — говорится в письменном заявлении его вдовы и адвоката Верховного суда Новой Шотландии. «Несмотря на многократные и усердные поиски, мы нигде не смогли найти их».

В сообщении, размещенном на веб-сайте, биржа согласилась с тем, что ситуация сложилась очень сложная. «В течение последних недель мы много работали над решением наших проблем с ликвидностью, которые включают попытки найти и обезопасить значительные объемы криптовалюты, хранящиеся в холодных кошельках. Они необходимы для возврата клиентам их депозитов, — говорится в заявлении совета директоров компании. — к сожалению, эти усилия пока не увенчались успехом».

Речь идет о 26 488,59834 BTC, 111 378,79082 BCH, 11 149,74262 BSV, 35 230,42779 BTG, 199 888,408 LTC и 429 966,0131 ETH.

Криптобиржи часто подвергаются хакерским атакам и Коттен предпринял серьезные меры, чтобы обезопасить средства клиентов. Он сохранил значительную часть средств, находящихся на бирже, в холодном кошельке. Это, в отличие от хранения всей криптовалюты в онлайновом кошельке биржи, сильно осложняет хакерам жизнь, лишая их возможности вывести все сразу. Такая предусмотрительность похвальна, особенно при наличии резервной копии на случай, если что-то случится с единственным человеком, имеющим доступ к указанному холодному кошельку. Коттен об этом не подумал.

В показаниях под присягой отмечается, что по состоянию на 31 января на бирже было зарегистрировано 115 000 пользователей. Общая сумма обязательств перед пострадавшими пользователями составляет приблизительно 250 миллионов долларов США по состоянию на 17 декабря 2018 года.

Как и ожидалось, клиенты QuadrigaCX не очень хорошо отреагировали на новости о смерти Коттена и невозможности получить доступ к своим средствам. На подфоруме Reddit, где обсуждается сложившаяся ситуация, пользователи не исключают, что Коттен фальсифицировал свою смерть и провернул эту аферу, чтобы присвоить себе чужие средства. Многие готовы идти в суд. Тогда как другие клиенты биржи, похоже, смирились с тем, что их криптовалюта исчезла.

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