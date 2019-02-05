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Мадуро заявил о готовности дать отпор иностранной интервенции

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Мадуро заявил о готовности дать отпор иностранной интервенции

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заверил, что ни один солдат-интервент не войдет на территорию его страны. С соответствующим заявлением он выступил в понедельник в МИД Боливарианской Республики.

«Сюда в Венесуэлу не войдет никто, никто — я вас заверяю, ни один солдат-интервент, откуда бы он не пришел; я вас уверяю в этом как верховный главнокомандующий Национальными Боливарианскими вооруженными силами, которым являюсь», — заявил Мадуро, слова которого транслировались на официальной странице МИД в Twitter. Одновременно он в очередной раз обвинил США в том, что именно они готовят планы по иностранной интервенции в Венесуэлу вместе с депутатами парламента страны, находящегося под контролем оппозиции.

Мадуро заверил, что запад «ведет против Венесуэлы психологическую войну», целью которой является осуществление иностранного военного вмешательства. «В Венесуэле не произойдет ни интервенции, ни государственного переворота, ни войны», — указал он.

Отметим, в воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности задействовать американские вооруженные силы в Венесуэле.

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23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Несколько европейских государств предъявили Мадуро ультиматум о проведении досрочных президентских выборов, а после его истечения также признали Гуайдо временным президентом. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

Венесуэла, Николас Мадуро
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