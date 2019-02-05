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Беларусь усиливает охрану границы с Украиной

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Беларусь усиливает охрану границы с Украиной

Беларусь увеличит численность пограничников на украинском участке государственной границы, создав на этом направлении специальные маневренные группы. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте Государственного пограничного комитета (ГПК) Республики Беларусь.

«Приоритетная задача — поэтапное усиление границы. Оно заключается в увеличении численности пограничников и инженерного оборудования границы, прежде всего на южных рубежах (на границе с Украиной — Ред.)», — отметили в местном погранведомстве.

В комитете напомнили, что в минувшем году на украинском направлении было выставлено «новое подразделение — пограничный пост „Наровля“, еще ряд подразделений претерпел серьезные качественные преобразования как по штатной численности, так и по техническому оснащению». В ГПК сообщили, что после формирования штатов маневренных групп уже «на украинском направлении проводятся организационные мероприятия по их комплектованию, а также оснащению вооружением и техникой».

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В погранкомитете заявили, что в нынешнем году начнется «активная работа на территориях, подвергшихся радиационному заражению». Охрана границы здесь будет вестись дистанционным способом с использованием технических средств. «На эти цели направлен проект международной технической помощи, в рамках которого планируется развернуть современные технические средства охраны границы для удаленного контроля загрязненной территории», — отметили в Госпогранкомитете Беларуси.

Беларусь, граница
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