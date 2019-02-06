Франция разрабатывает гиперзвуковое оружие и планирует провести первый испытательный запуск в 2021 году. Об этом сообщает журнал The National Interest.

По данным издания, в стране запустили проект V-MaX, которым занимается компания ArianeGroup — совместное предприятие Airbus и Safran. В его рамках Франция планирует разрабатывать стратегическое ядерное оружие.

Отмечается, что Париж заключил сделку на модификацию сверхзвуковой крылатой ракеты класса «воздух — земля», которая может быть настроена на движение на гиперзвуковых скоростях.

The National Interest добавляет, что создание такого оружия позволит стране вступить в «гиперзвуковой клуб». В частности, его разработки ведутся в США, Китае и России.