Меркель снова выступила в защиту «Северного потока – 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель не считает, что ФРГ будет зависеть от поставок российского природного газа в случае реализации проекта «Северный поток — 2». Об этом она заявила в четверг на совместной пресс-конференции с премьер-министрами стран Вишеградской группы (Словакия, Чехия, Венгрия, Польша) в Братиславе. Ее транслировал телеканал Welt.
«Будем ли мы зависеть от России в свете строительства второго газопровода? Я говорю, что нет, если мы одновременно будем заниматься диверсификацией поставок газа», — подчеркнула Меркель. «Мы не хотим ни при каких обстоятельствах полностью зависеть тут от России», — утверждала она.
Канцлер напомнила, что в ФРГ будут построены терминалы для сжиженного природного газа. Меркель также снова заявила о необходимости сохранения транзита газа через территорию Украины, указав на то, что обсуждает данный вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным.
Одновременно она отметила, что Россия была надежным поставщиком энергоресурсов в Европу и во время холодной войны и будет выполнять эту роль в будущем. «Мы не впадем в одностороннюю зависимость», — уверена канцлер.
Ранее газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что власти Франции намерены поддержать поправки к Газовой директиве ЕС, предусматривающей распространение ключевых принципов регулирования европейского рынка газа на трубопроводы за пределами сообщества, тем самым, по сути, выступив против реализации проекта «Северный поток — 2». Голосование по ним состоится в пятницу.
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