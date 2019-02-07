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Рада обратилась к НАТО с призывом начать диалог о предоставлении Украине ПДЧ

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Рада обратилась к НАТО с призывом начать диалог о предоставлении Украине ПДЧ

Верховная Рада обратилась к государствам-членам НАТО с призывом поддержать намерения Украины получить членство в Альянсе и на саммите НАТО в Лондоне в декабре 2019 года начать формальный диалог о предоставления Плана действий относительно членства в Альянсе (ПДЧ).

Как передает «Интерфакс-Украина», за соответствующий проект постановления с обращением проголосовали 243 народных депутата на пленарном заседании парламента в четверг.

«Призываем руководителей государств членов НАТО одобрить... на юбилейном саммите альянса в Лондоне в декабре 2019 года данное решение, которое будет развивать положение бухарестского саммита НАТО и формально начать с нашим государством индивидуальный диалог рекомендаций и практической поддержки, который установит план действий о членстве Украины в НАТО», — зачитал текст обращения заместитель комитета по иностранным делам Борис Тарасюк.

Кроме того, украинский парламент обращается к Североатлантическому совету и Парламентской ассамблее НАТО, национальным парламентам государств-членов НАТО с просьбой поддержать высказанное Украиной намерение обрести членство в НАТО.

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Между тем народные депутаты констатируют, что со времени Революции Достоинства особое партнерство между Украиной и НАТО обрело глубокие качественные изменения и нуждается в новых формах институционального диалога.

Инициировали обращение Верховной Рады главы фракций «Народный фронт» и «Блок Петра Порошенко» Максим Бурбак и Артур Герасимов.

НАТО, евроинтеграция
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Комментарии (1)
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наука суспільству
наука суспільству 1 час 7 минут назад

Членство Украины в НАТО будет стоить ей Крыма и части Донбасса.

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Четверг, 7 февраля 2019
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