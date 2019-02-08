В США могут запретить использование китайского оборудования в беспроводных сетях

Президент США Дональд Трамп может подписать указ о запрете использования китайского телекоммуникационного оборудования в беспроводных сетях США на следующей неделе, сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники.

Как рассказали собеседники издания, администрация президента планирует выпустить директиву, являющуюся частью ее более широких усилий по защите США от киберугроз, перед одной из крупнейших в мире выставок мобильной индустрии Mobile World Congress, которая пройдет с 25 по 28 февраля.

По словам источников газеты, Трамп планирует подписать указ уже на будущей неделе.

Ожидается, что MWC проведет несколько совещаний по безопасности телекоммуникаций. Согласно одному из источников газеты в отрасли, на данное мероприятие США направит делегацию в составе не менее 20 должностных лиц.

Отмечается, что это может еще больше взбудоражить и без того напряженные отношения администрации США с Пекином.

Ранее основатель и главный исполнительный директор китайской HuaweiTechnologies Co. Жэнь Чжэнфэй отверг обвинения США, заявив, что компания не шпионила в пользу китайского правительства и никогда не будет делать этого.

Huawei, по сути, лишилась контрактов на поставку телекоммуникационного оборудования в США, а также оказалась отрезанной от ряда других ключевых для нее рынков на фоне обвинений в том, что это оборудование используется для сбора информации в интересах властей КНР.

Huawei, штат которой насчитывает 180 тыс. сотрудников, является крупнейшим мировым производителем телекоммуникационного оборудования, успешно конкурируя с шведской Ericsson AB и финской Nokia Corp.