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Трамп объяснил новые санкции США против Huawei

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Трамп объяснил новые санкции США против Huawei

США ввели новые санкции против китайской компании Huawei, так как она занимается шпионажа. Об этом президент США Дональд Трамп заявив в понедельник в эфире телеканала Fox News.

Американского лидера попросили прокомментировать заявление госсекретаря Майкла Помпео в дополнительных санкциях в отношении Huawei. «Да, мы не хотим их оборудования, потому что они шпионят за нами», — утверждал глава государства. Он назвал эту китайскую компанию «катастрофой», обвинив ее в том, что она «делала все, что ей вздумается», на территории соединенных Штатов.

Трамп также высказался против обмена информацией между компетентным органами США и Великобритании, если последние будут пользоваться технологическими наработки Huawei. «Мы очень любим Скотленд-Ярд, но мы не станем иметь дело с ним. Потому что если он употребляет системы Huawei, то позволяет ей шпионить и за собой и за нами», — пояснил президент. Он напомнил, что его администрация прилагает усилия для того, чтоб убедить американских союзников в Европе отказаться от наработок Huawei.

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Ранее Минторг США ввели ограничения в отношении 38 дочерних компаний Huawei.

Huawei, Дональд Трамп
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