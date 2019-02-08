Вице-премьер Италии увидел в «желтых жилетах» будущее Европы

Вице-премьер и министр экономического развития, труда и социальной политики Италии Луиджи Ди Майо считает, что будущее Европы связано с идеями, выдвигаемыми «желтыми жилетами», поэтому ему было необходимо с ними встретиться. Об этом говорится в его письме опубликованном в пятницу газетой Le Monde.

«Я не верю, что будущее европейской политики зависит от правых или левых партий, а также партий, которые называют себя «новыми», но на самом деле являются традиционными, — отметил он. — Именно по этой причине я хотел встретиться с представителями «желтых жилетов». По его словам, среди требований французского движения есть идеи, которые выходят из идеологии левых или правых партий и «ставят гражданина и его потребности» в центр политики.

Ди Майо также указал на то, что «правительство Италии считает Францию дружественной страной» с тысячелетней демократической традицией, на которую могут равняться в мире.

«Будучи министром экономического развития, труда и социальной политики, я всегда рассматривал Францию и ее систему социального обеспечения как „полярную звезду“ европейских социальных прав, — подчеркнул он. — Я не удивлен, что французы демонстрируют значительное недовольство в связи с нарушением некоторых из этих прав».

Как пояснил Ди Майо, это касается не только нынешних французских властей, но и прежнего президента Франсуа Олланда. По словам итальянца, он помнит, что предложенная бывшим французским президентом реформа труда также вызвала протесты.

Политик добавил, что Италия не рассматривает французский народ «как врага». «Политические и мировоззренческие различия между правительствами Франции и Италии не должны влиять на исторические дружеские отношения между двумя народами и государствами», — указал он.

Напомним, что ранее Париж отозвал своего посла из Рима для консультаций. По словам французских властей это беспрецедентная мера, невиданная со времен окончания Второй мировой войны.

Инцидент произошел после того, как заместитель премьер-министра Италии Луиджи Ди Майо во вторник встретился близ Парижа с представителями протестного движения «желтых жилетов».

Правительство Франции предостерегало его от попыток вмешательства во внутренние дела страны.