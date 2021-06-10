Министр иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики Луиджи Ди Майо заявил, что Италия поддерживает европейские устремления Украины.

Об этом он сказал после переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве, передает Укринформ.

«Хочу четко подчеркнуть, что Италия признает европейские устремления Украины и будет всесторонне поддерживать ее на этом пути», — сказал Ди Майо.

Глава МИД Италии отметил, что действия Италии постоянно направлены на поддержку должного внимания к Украине среди международного сообщества. В качестве примера он указал поддержку странами «Большой семерки», куда входит Италия, суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.

Глава итальянской дипломатии также обратил внимание на важность укрепления отношений Киева с Европейским Союзом.

«Я уверен, что укрепление отношений между Брюсселем и Киевом является действительно очень важным для обеих сторон. Поэтому мы гордимся тем, что поддержали подписание Соглашения об ассоциации и свободной торговле между Евросоюзом и Украиной», — подчеркнуло итальянское высокое должностное лицо, добавив, что Италия довольна результатами, которые обеспечило Соглашение об ассоциации с Украиной.

Ди Майо подчеркнул, что Италия положительно оценивает реформы Украины и сотрудничество страны с ЕС, и заверил, что они «остаются на стороне Киева» для дальнейшего реформирования в рамках вышеупомянутого Соглашения.

Особое внимание глава итальянской дипломатии уделил партнерству Украины с НАТО.

«Мы поддерживаем и ценим партнерство, которого Украина достигла с НАТО, потому что это та движущая сила, которая должна увеличить внутреннюю мощь и обороноспособность нашей страны», — акцентировал министр.

Напомним, 10 июня министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо находится в Украине с официальным визитом.