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Прокуратура больше не обвиняет экс-руководителя агрохолдинга «Мрия» в мошенничестве

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Прокуратура больше не обвиняет экс-руководителя агрохолдинга «Мрия» в мошенничестве

Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла уголовное производство в части подозрения бывшему руководителю агрохолдинга «Мрия» Николаю Гуте в мошенничестве. Об этом говорится в ответе Национального антикоррупционного бюро на запрос журналиста издания «Слово и Дело».

«29 декабря 2018 года согласно сведениям Единого реестра досудебных расследований, постановлением прокурора уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины, в котором сообщено о подозрении физическому лицу (Николаю Гуте — Ред.), закрыто на основании пункта 2 части 1 статьи 284 Уголовного процессуального кодекса Украины», — говорится в письме.

Также, согласно ответу НАБУ, по состоянию на 8 февраля 2019 года, материалы указанного дела из САП в Национальное бюро не поступали.

Кроме того, в НАБУ подчеркнули, что в сентябре 2018 года подследственность в этом деле была определена за Главным управлением Национальной полиции в Киеве, а в ноябре — снова за НАБУ.

Агрохолдинг «Мрия» основан в 1992 году Иваном и Клавдией Гутами. Группой компаний «Мрия» владела компания Mriya Agro Holding Plc, которая была зарегистрирована на Кипре. В свою очередь 80% кипрской компании владела еще одна зарубежная структура — HF Assets Management Limited, которой владела семья Гут. Речь идет об Иване, Клавдие, и их сыновьях — Андрее и Николае Гутах. Николай Гута присоединился к Группе «Мрия» в 2002 году.

Группа компаний «Мрия» попала в сложное финансовое положение — в августе 2014 агрохолдинг объявил технический дефолт. Общий долг компании на тот момент составлял около 1,3 миллиарда долларов.

В января 2015 года Николай Гута по запросу украинской стороны был объявлен Интерполом в международный розыск. Гуту подозревают в завладении мошенническим путем денег восьми иностранных инвестиционных фондов на общую сумму более 100 млн долларов.

В феврале 2015 контроль над агрохолдингом перешел кредиторам, которые избрали новое руководство компании.

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5 ноября 2018 года Генпрокуратура сообщила об экстрадиции Гуты в Украину из Швейцарии. Во время избрания меры пресечения суд решил отпустить его под личное обязательство поскольку следователь и не просил об аресте.

Мрия, Николай Гута
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