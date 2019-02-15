В России хотят запретить продажу алкоголя лицам до 21 года

В ближайшее время местный Минздрав внесет законопроект на рассмотрение правительства. Инициатива предполагает введение запрета на продажу крепкого алкоголя лицам, не достигшим 21 года

Министерство здравоохранения РФ в ближайшее время внесет на рассмотрение правительства предложения об увеличении возраста покупателей, которым разрешается приобретать алкоголь, до 21 года. Об этом глава ведомства Вероника Скворцова заявила в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи, передает РБК.

«Мы готовы внести, у нас все готово», — рассказала Скворцова.

Ведомство работает над законопроектом с конца прошлого года. Инициатива предполагает введение запрета на продажу алкоголя с содержанием этилового спирта более 16,5% лицам, которые не достигли 21 года. Согласно плану вступить в силу такой запрет должен уже с января 2020-го.

Объясняя необходимость такой меры, Скворцова указывала ранее на рост заболеваемости из-за чрезмерного употребления спиртных напитков: по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более 5% болезней в мире возникает из-за злоупотребления алкоголем. Также министр указывала на опыт целого ряда стран: например, в США, Египте, Индонезии и Казахстане алкоголь нельзя продавать тем, кто младше 21 года, в государствах Скандинавии порог установлен на уровне 20 лет.

Идею повышения возраста продажи алкоголя с 18 до 21 года, согласно ноябрьскому опросу Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ), поддержали 78% россиян. Мотивируя свои ответы, респонденты указывали на снижение работоспособности и низкую производительность труда из-за алкоголизма и пьянства (54%), на болезни (46%), семейные конфликта (44%).