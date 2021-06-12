В России выросла смертность от алкоголя

В России в прошлом году выросла смертность от причин, вызванных употреблением алкоголя. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на данные Росстата.

В 2020-м число таких случаев достигло 50 435 — на три тысячи больше, чем в позапрошлом году (47 427 умерших). При этом в 2019 году, по сравнению с 2018-м, выявили снижение смертности от алкоголя почти на два процента.

Также в 2020 году стало на 20 процентов больше смертей, связанных с расстройствами психики и нарушениями поведения: их число достигло 24 159.

По подсчетам российского Минздрава, в 2019 году регионом с самым высоким уровнем алкоголизма стала Чукотка. На втором месте оказался Ненецкий АО (141,5 случая), а на третьем — Пензенская область (123,5 случая). Далее следуют Сахалинская (116,6) и Магаданская (116,1) области. О том, что за время режима самоизоляции, введенного на время пандемии коронавируса, потребление алкоголя в России выросло на два-три процента, ранее заявлял и глава ведомства Михаил Мурашко.