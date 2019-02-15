Гаагский арбитраж вынес решение в пользу ПриватБанка по «крымскому» иску

Постоянная палата третейского суда в Гааге официально обнародовала частичное арбитражное решение в пользу ПриватБанка и против Российской Федерации по делу, оцениваемому банком в более чем $1 млрд, об экспроприации его активов в Крыму, сообщило финучреждение в пятницу.

«Арбитражный суд признал, что он имеет юрисдикцию в отношении всех требований ПриватБанка против РФ. РФ нарушила свои обязательства по двустороннему соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций, незаконно экспроприировав активы ПриватБанка в Крыму, и что ПриватБанк имеет право на возмещение за такую экспроприацию в полном объеме», — отмечает госбанк.

Он уточняет, что об этом частичном арбитражном решении от 4 февраля 2019 года стало известно в пятницу.

«Арбитражный суд оставил вопрос о размере возмещения, подлежащего уплате ПриватБанку за незаконные действия РФ, на следующий этап арбитражного разбирательства. ПриватБанк намерен получить возмещение в размере более $1 млрд», — указывает ПриватБанк.