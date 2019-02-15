Почта Лихтенштейна начала продавать Bitcoin

Официальная почтовая служба Лихтенштейна начала продавать криптовалюту в своих отделениях. Для этого организация заключила партнерство с швейцарским стартапом Värdex Suisse AG. С 15 февраля посетители офиса в столице страны Вадуце смогут купить Bitcoin, после чего они получат физический кошелек, который сгенерирует публичные и приватные ключи.

В дальнейшем сервис будет расширен, он должен появиться во всех отделениях почты. Также планируется увеличить количество поддерживаемых криптовалют и добавить Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash и XRP.

В 2017 г. более 1800 австрийский почтовых отделений начали продавать криптовалюты. Посетители Austrian Post смогут приобрести Bitcoin, Ethereum, Dash и Litecoin. Для этого необходимо купить ваучеры номиналом в 50, 100 или 500 евро, после чего перевести любую из монет на свой кошелек через сайт платформы Bitpanda.