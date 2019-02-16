США призвали союзников занять жесткую позицию по отношению к «Северному потоку-2»

Вице-президент США Майк Пенс призвал союзников по НАТО занять жесткую позицию по отношению к российскому газотранспортному проекту «Северный поток-2».
«Америка выступала единым фронтом против попыток расколоть наш альянс путем ведения определенной энергетической политики. Мы занимаем жесткую позицию по отношению к Северному потоку-2 и рекомендуем другим сделать так же», — заявил он в субботу в ходе выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.
Пенс пояснил, что США «не будут просто смотреть на то, как наши союзники закупают оружие у наших противников». «Мы не можем обеспечить гарантию мира на Западе, если наши союзники зависят от Востока», — подчеркнул вице-президент США.
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