В Черниговской области в результате пожара в частном доме погибли трое детей

В селе Дягова (Черниговская обл.) в результате пожара в частном доме погибли трое детей, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«17 февраля в 20.05 часов. в с. Дягова Менского района в частном жилом доме возник пожар, вследствие которого погибли трое детей (2015, 2016 и 2017 г.р.)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели ГСЧС ликвидировала пожар на площади 50 кв. м.